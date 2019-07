Sea Watch: quand un journal italien fabrique une interview de Carola Rackete

Parmi les propos de la capitaine, une phrase-choc reprise dans beaucoup de médias (dont la RTBF) : "Ce n’était pas un acte de violence , seulement un acte de désobéissance. Mais j’ai raté la manœuvre." De quoi justifier l’entrée en force de son bateau dans le port de Lampedusa, au risque de renverser un navire patrouilleur. "La situation était désespérée, et mon seul objectif était de faire débarquer des personnes épuisées et réduites au désespoir, poursuit la capitaine. Je faisais des tours, le jour et la nuit, de peur que quelqu’un se jette à la mer."

L’affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux, parmi les soutiens de Carola Rackete qui relèvent la supercherie. Le Corriere della Sera éteint partiellement l’incendie en précisant, dans une mise à jour de l’article, que "la capitaine de trente et un ans est assignée à domicile et ne peut pas s’exprimer, mais à travers ses avocats, elle clarifie les doutes exprimés sur son comportement". Comme l’indique la version italienne du magazine Wired, on peut donc en déduire que le journal a pu joindre les avocats de la jeune femme afin de construire une interview (avec questions et réponses à la première personne) qui n’a pourtant jamais eu lieu.

La première version de l’article a été reprise par beaucoup de médias, notamment français. Côté allemand, la plupart des médias ont pourtant précisé que ces informations avaient été obtenues par l’intermédiaire des avocats, comme le note le site français Arrêt sur Images.

Assignée à résidence à Lampedusa ce week-end, Carola Rackete a été escortée lundi vers Agrigente, le chef-lieu de la province, en Sicile. Elle devait être présentée à un juge lundi après-midi. Selon certains médias italiens, elle pourrait être remise en liberté mais devrait alors être expulsée vers son pays.

Carola Rackete risque jusqu’à 10 ans de prison pour "résistance à un navire de guerre".