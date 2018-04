Scandale Facebook: voici le lien pour savoir si vos infos ont été volées

L'entreprise data Cambridge Analytica a ramassé les données de quelque 87 millions d'utilisateurs Facebook parmi lesquels 61.000 Belges. Faites-vous partie de ces personnes? Facebook publie ce mardi un lien pour le découvrir.

Les personnes n'étant pas concernées voient le texte suivant s'afficher: "Selon nos rapports, ni vous ni vos amis ne vous êtes connectés à This Is Your Digital Life. Par conséquent, il ne semble pas que This Is Your Digital Life ait partagé vos informations Facebook avec Cambridge Analytica."

Huit Belges auraient téléchargé l'application qui a permis à Cambridge Analytica de récupérer des données. Cette application a également été téléchargée à l'étranger par des utilisateurs qui ont pu avoir été en contact avec des usagers belges. Ces téléchargements ont entraîné un transfert de données appartenant à 60.957 Belges.