Sauvetage, braquage et exotisme: découvrez la bande-annonce de la troisième saison de la Casa de Papel

S’il ne fallait retenir qu’une série pour l’année 2018, ce serait sans doute celle-ci. Après deux premières saisons propulsées sur Netflix en décembre 2017, cette série télévisée espagnole produite par Àlex Pina est devenue un phénomène mondial. Netflix a choisi ce lundi 3 juin pour dévoiler un nouvel avant-goût des péripéties que les antihéros au nom de capitales vivront sur sa plateforme dès juillet prochain.

La deuxième rafale d’épisode que beaucoup avaient gobée d’une traite s’achevait sur une plage, c’est au même endroit que semble débuter cette nouvelle saison. Si l’action des deux premières saisons était focalisée dans la Fabrique de la Monnaie et du Timbre madrilène (la fameuse "Casa de Papel"), les nouveaux épisodes auront un goût plus exotique. C’est en Thaïlande que la production a posé ses cartons, l’endroit où se sont exilés les braqueurs après avoir récupéré leur magot.

La fine équipe est à nouveau réunie et cette bande-annonce laisse à voir de nouveaux personnages. À côté de El Profesor (Alvaro Morte), Tokyo (Ursula Corbero), Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) et Monica (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric) ou encore l’inspectrice Raquel Murillo (Itziar Ituño) se greffent de nouveaux acolytes dont le visage est encore inconnu des fans de la série.

Plus inattendu, la fin de la bande-annonce offre des retrouvailles avec Berlin (Pedro Alonso), qui n’avait pourtant pas survécu au braquage de la Casa de Papel. Reste à savoir quel rôle il jouera dans cette nouvelle saison mais un premier trailer sorti en octobre, laissait déjà entendre qu’il serait aussi de la partie.

Pour en savoir plus, il faudra patienter un peu plus d’un mois et demi puisque cette troisième saison est prévue pour le 19 juillet. En attendant, ce nouvel avant-goût a le mérite de donner l’eau à la bouche.