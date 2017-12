Sara De Paduwa est une nouvelle fois l'animatrice francophone préférée des Belges

C’est devenu une tradition. Entre Noël et Nouvel An, Le Soir dévoile son sondage annuel sur les animateurs et les émissions préférés des Belges francophones. Pour la troisième année consécutive, Sara De Paduwa se voit attribuer le titre d'animatrice de divertissement.

"C’est la plus belle des récompenses. Le public me soutient et aime ce que je fais. Cela veut dire qu’il aime qui je suis car je reste la même à la télévision, en radio et dans la vie. Bon, peut-être avec un peu moins d’énergie dans la vie."

Notons également que Jérôme de Warzée occupe la deuxième place de ce classement, ex-aequo avec Sandrine Dans de RTL-TVI. Thomas Van Hamme et Jean-Michel Zecca sont respectivement 4ème et 5ème, devant Adrien Devyver.

