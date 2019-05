San Francisco interdit l'usage de la reconnaissance faciale par la police

La reconnaissance faciale et ses questions éthiques - Un oeil sur demain (90/365) - 31/03/2019 Gros plan à présent sur la reconnaissance faciale. On ne parle pas du futur, la reconnaissance faciale est déjà utilisée aujourd'hui. Pour ne citer qu'un exemple, dans les aéroports. Dans certains pays comme la Chine, la reconnaissance faciale est carrément partout, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de questions éthiques. Comme avec toutes les technologies, il y a les plus et les moins.