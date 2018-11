Salvatore Adamo chante ses 75 ans à Bozar et va devenir belge: "Je vais avoir les deux nationalités, je suis comblé"

"Ca fait quelques années maintenant que j'essaye de bien entrer dans l'année qui vient et la meilleure façon pour moi c'est d'être sur scène avec ce flot d'affection que le public m'envoie. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire", explique-t-il.

Et des cadeaux, le chanteur en a distribué aussi mais sous formes de mélodies. Avec près de 55 ans de carrière et plus de 30 album, Adamo avait donc de quoi faire plaisir à ses fans. Une longévité que le chanteur relativise: "Je me suis laissé faire par la chance et par le destin. Je me considère comme un grand privilégié d'être encore là et de bénéficier de l'affection du public. Déjà le premier disque c'était une victoire. C'était déjà peut-être encore un peu plus loin que mes rêves. Et puis, à chaque fois, j'ai fait le nouveau disque en me disant que ça pouvait être le dernier. Et comme ça de fil en aiguille, je suis encore devant vous et j'espère que ça va encore durer".