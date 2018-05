Salvatore Adamo "abasourdi" par le décès de Maurane, "une femme merveilleuse"

En déplacement au Chili, Salvatore Adamo a réagi ce mardi soir dans Vews au décès de Maurane. "Comme vous toutes et vous tous, je suis terriblement bouleversé et affecté par la disparition de notre chère Maurane, Claudine", explique le chanteur avec un sanglot dans la voix.

Proche de la chanteuse, Salvatore Adamo parle de la période difficile que Maurane a traversée suite à son problème de cordes vocales. "Je savais combien elle était affectée et démoralisée par le fait de ne plus pouvoir chanter provisoirement, c'est le terme que nous utilisions, raconte le chanteur. Et nous étions tous suspendus au moment où elle pourrait déployer ses ailes à nouveau puisque c'est comme si on les lui avait clouées au mur".

Un drame absurde

"Il y a quelques jours, on s'était tous réjouis de savoir qu'elle revenait dans un concert en hommage à Jacques Brel, se souvient Adamo. Et puis, le drame. On ne sait pas d'où il vient mais dans le cas de Maurane, c'est absurde". Le chanteur a évoqué la série de décès dans la profession ces derniers temps (Johnny Halliday, Jacques Higelin,...) mais pour lui, Maurane "n'était pas concernée". "C'est plutôt pour les chanteurs et chanteuses de ma génération, et celle d'avant. On est tous abasourdis. Je dois dire que j'ai été tellement touché par sa voix que je peux dire que si une âme devait choisir une voix pour se faire entendre, la voix de Maurane serait vraiment en tête de liste".

Salvatore Adamo a également eu un mot pour Lou, la fille de Maurane : "Elle devra avoir beaucoup de courage, sa maman était une femme merveilleuse et une artiste exceptionnelle".