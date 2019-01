"Salade Tout": un podcast natif qui décortique la gastronomie à la belge

En matière de production audio, s'il y a une tendance à retenir pour l'année 2018, c'est bien celle-ci : le podcast natif. "Salade tout" fait partie de ce genre à part entière. Décliné en une série de dix épisodes, cette co-production de la RTBF et du centre de l’audiovisuel et du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles organise ce soir l'enregistrement en public de sont dernier épisode à l'Atelier 210 d'Etterbeek.

Le "podcast" a fait ses armes depuis quelques temps. Il permet aux plus médiavores de réécouter leurs émissions de radio sur internet quand ils le veulent. La plateforme Auvio de la RTBF propose d'ailleurs ce système et permet de réécouter les programmes diffusés sur les ondes des chaînes du service public. Mais désormais un nouveau type de production de ce genre est né il y a peu, sous format "natif".

Mais de quoi s'agit-il exactement ? "C’est une série sonore qui a été créée exclusivement pour le Web. La particularité est que ça ne passe pas en radio. Les auditeurs peuvent l’écouter directement en ligne sur leur ordinateur ou sur leur application sur un téléphone, par exemple", explique Axelle Minne, co-créatrice de "Salade Tout".

La "bouffe", sous toutes ses formes

Bruits de casseroles, de graisses qui crépite dans la poêle ou encore de cuillère qui tourne dans la soupe, l'ambition de "Salade Tout" est de parler de gastronomie, à la belge et sous toutes ses formes. "Notre but était d’amener un regard assez neuf sur la culture culinaire belge, parce que pour le moment il n’y a pas grand-chose qui se dit autour de ça. On parle de nourriture, mais on parle aussi de sujets de société qui sont liés à la nourriture, comme le manger seul par exemple", raconte la co-auteure de ce podcast.

Frites, bières, certains sujets étaient incontournables dans cette création mais l'objectif était aussi "d’amener d’autres sujets sur la table".

"Dans notre podcast, on voulait vraiment incarner la nourriture, donc on a vraiment un format qui a comme des influences du talk-show", ajoute Axelle Minne. Avec sa comparse Elisabeth Debourse, elles sont deux "hôtesses" qui animent ces capsules d'une vingtaine de minutes, chacune traitant d'un sujet différent. Mais à côté de leurs voix, d'autres intervenants prennent aussi la parole, le tout rythmé avec dérision : "On essaye de ponctuer ça avec un petit peu d’humour et de dérision, histoire de rendre ça plus digeste", s'amuse-t-elle.

Un dernier épisode en direct

"On clôture la saison avec un épisode bonus à l’Atelier 210. Pendant 45 minutes, on va parler de street food belge, faire un petit état des lieux sur sa possibilité en Belgique, en compagnie de trois invités qui sont déjà intervenus dans différents épisodes", présente celle qui a lancé "Salade Tout", il y a plusieurs semaines. "C’était aussi une manière pour nous de mettre des visages sur des voix pour nos auditeurs."

Mais si le genre est relativement nouveau en Europe, "Salade Tout" est aussi l'un des premiers podcast natif belge. Un "aventure" dans laquelle s'est plongée la néo-réalisatrice audio. "C’était une très grande aventure, peut-être plus grande que ce qu’on avait imaginé, mais en tout cas je pense que pour toutes les deux ça a été très nourrissant, pour continuer dans les métaphores culinaires de grand matin. Je pense que ça nous a donné encore plus envie de traiter ce sujet-là avec cet angle un peu différent."

Un angle qui est justement la subtilité du format puisqu'il cible un public particulier. "Nous, on vise des gens qui sont en transit, qui peuvent consommer ce genre de contenu entre deux choses, c’est du contenu de niche, donc ça ne concerne peut-être pas tout le monde", assure-t-elle.

Alors pour découvrir ce qu'est un podcast natif, culinaire, qui plus est, il faut se rendre sur Auvio, YouTube, iTunes, Soundcloud, ou sur une application de podcast.