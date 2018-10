Rudy Leonet: l'album de Johnny "C'est du rock, du rock bien carré, une seule balade"

" Mon pays c'est l'amour "est sorti cette nuit à 00:01 précisément. Ce n'est pas vraiment un album testamentaire, c'est plutôt un album posthume. Johnny espérait bien le terminer de son vivant, un peu contrairement, par exemple, à " Made in Heaven " de Queen sorti en 1995. Là, les parties vocales avaient été enregistrées par Freddie Mercury, très malade. Il savait que l'album serait complété après sa mort. Ici, ce n'est pas le cas.

Rudy Leonet nous raconte les coulisses de cet album: "Des chiffres, on y va ! Techniquement, ce sont 37 minutes et 29 secondes, ce sont 11 chansons chantées, parce qu'il y a un instrumental, donc ça fait 10 chansons interprétées et un instru. Terminé depuis janvier dernier, ce 51ème album de Johnny a été présenté à la presse lundi dernier. À l'entrée, il y avait deux files, une pour la presse et l'autre pour une trentaine de fans, les meilleurs ambassadeurs possibles qui étaient conviés à l'écoute secrète et discrète, mais sans Laeticia qui se réservait aux médias avec lesquels elle avait signé des exclusivités qui sont à paraître aujourd'hui et ce week-end".

L'album de Johnny qui sort aujourd'hui, ce sont 120 000 albums prévendus, donc précommandés, pour 800 000 albums mis en place. C'est colossal ! Aujourd'hui en France, les gros vendeurs plafonnent à peu près à 300 000 albums ; au-delà, c'est du miracle.

"La photo de la pochette est signée Dimitri Coste, le même qui avait signé " L'Attente " en 2012 et dont l'image semble être issue des deux mêmes sessions photos, puisque même T-shirt, mêmes bijoux, même croix autour du cou, même décor urbain délabré. C'est la cinquième pochette de Johnny en noir et blanc".

À sortie exceptionnelle, on peut parler d'un dispositif exceptionnel. "Oui, d'abord rien n'a filtré, contrairement aux sorties très attendues. Pas de fuite, pas de piratage, pas de téléchargement illégal. Laeticia a tweeté le coup d'envoi à 00:02, c'était son premier tweet depuis la mort de Johnny. L'effervescence a eu lieu cette nuit sur les plateformes de streaming et dans les rues de Paris. La Fnac des Champs-Élysées, par exemple, est restée ouverte jusqu'à quatre heures du matin. Les files ont commencé vers 21 heures pour permettre aux inconditionnels d'acheter l'album à la toute première heure. Le public a aussi pu découvrir les 11 titres à Saint-Lazare, où Deezer a mis en place une énorme borne en structure circulaire qui diffusera l'album jusqu'à dimanche prochain. Et grâce à 200 câbles d'écoute, il suffit de brancher ses écouteurs ou son casque à la structure pour découvrir l'album de Johnny".

Musicalement, ça vaut quoi tout ça ?

"C'est du rock, du rock bien carré, une seule balade. Alors que généralement dans les albums de Johnny, les derniers en date — " Rester vivant " en 2014 ou " De l'amour " en 2015 — on trouvait un équilibre entre les ballades et le rock, ici c'est rock tout en avant. Les musiques ont été composées par Yarol Poupaud, son guitariste qui l'accompagne en live, le frère de Melvil Poupaud, le comédien, et il y a aussi Maxime Nucci, Yodelice. Les textes sont signés par une équipe habituelle, parmi lesquels on retrouve quand même Christophe Miossec — ça va lui faire du bien, je pense, financièrement. Et puis petite surprise, c'est assez émouvant, Pierre Boris Lanneau, un fan qui avait proposé de façon un peu culottée des textes à Johnny en 2015, et ça donne " Tomber encore ", une des chansons les plus réussies à l'allure un peu Springsteen, un texte d'un fan chanté par Johnny".

La chanson qu'on a déjà beaucoup entendue, qui a été tweetée par Laeticia cette nuit et qui est également clippée, " J'en parlerai au diable ", un clip avec des images d'un road movie et de Johnny filmé en 2016.

"Et puis aussi une autre chanson qui clôt l'album, " Je ne suis qu'un homme ". La conclusion est belle, avec cette ballade sombre, jusqu'aux tout derniers mots prononcés par Johnny : " Je ne suis qu'un homme ", qui n'est pas sans rappeler le " Je ne suis pas un héros " que lui avait offert Balavoine à la fin des années 70, début des années 80, qui n'avait pas tellement été apprécié par l'entourage de Johnny, qui avait un peu cassé la production de la chanson parce qu'elle ne correspondait pas aux valeurs de Johnny".

Une suite ?

"En tout, 22 titres ont été enregistrés, mais seulement 10 ont été chantés. Johnny a choisi celles qu'il souhaitait interpréter, il n'y aura pas de suite à ces séances, que les 10 chansons de l'album, les 10 qui sont présentes plus un instrumental, donc 10 chansons chantées et absolument rien d'autre. Peut-être, puisqu'on sait que les fans de Johnny n'ont pas encore découvert le téléchargement illégal, donc on peut imaginer que les ventes de disques vont s'envoler. Je voulais quand même signaler que ce disque sort chez Warner et que Warner sort aussi aujourd'hui l'album du Belge Mustii, " 21st Century Boy ", donc ça méritait d'être signalé, c'est l'autre sortie importante du jour".