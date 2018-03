RTBF Auvio, gratuit et partout avec vous dans toute l’Union européenne

Vous hésitez entre partir en Italie début juillet ou rester chez vous pour suivre la Coupe du Monde ? Ne vous posez plus la question et réservez vite vos vacances !

En effet, depuis le 21 mars, l’accès aux contenus vidéos sur Auvio, proposés par la RTBF est désormais possible dans tous les pays de l’Union européenne. Le géoblocage des contenus vidéos, source d’insatisfaction numéro une sur Auvio, est supprimé ; mais uniquement pour les résidents belges voyageant dans l’Union européenne. Vous pourrez alors profiter pleinement de tous les contenus audios et vidéos de la RTBF, à la fois sur Auvio et sur les autres sites de la RTBF : films, séries, journaux télévisés, événements sportifs, divertissements…

Pour rappel, l’accès à Auvio nécessite la création d’un compte d’utilisateur gratuit et sécurisé.

À noter que, pour accéder à Auvio en dehors des frontières belges, vous devrez activer le service d’accès aux contenus dans les pays de l’Union européenne. Cette activation est uniquement disponible via le site Auvio.

Une fois sur le site, rendez-vous sur votre profil puis sur "Mon Compte". Vous y découvrirez un onglet "Accès Auvio en Europe". Il ne vous restera plus qu’à encoder votre adresse postale et votre numéro de téléphone belge. Cette étape permet de s’assurer que vous êtes bien résident belge (obligation imposée par le "Règlement européen relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne dans le marché intérieur"). Enfin, un SMS contenant un code vous sera envoyé sur ce même numéro lors de votre première authentification à Auvio. Ce code devra être encodé une seule fois pour pouvoir accéder aux contenus digitaux.

Pour plus de confort, pensez à activer ce service avant votre départ à l’étranger !

Pour rappel, la RTBF assure une transparence totale en matière de sécurisation dans la gestion des données personnelles des utilisateurs. Sans oublier, que les données personnelles sont consultables et effaçables facilement et à tout moment par l’utilisateur. Enfin, elles ne pourront être cédées à des tiers que moyennant l’accord explicite des personnes concernées.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à vous référer à la charte d’utilisation des données : https://www.rtbf.be/charte