Roularta a finalisé la reprise de la participation de 50 % dans Mediafin

Roularta Media Group (RMG) a finalisé ce lundi le rachat de la participation de 50 % que De Persgroep détenait dans Mediafin, annonce le groupe média dans un communiqué.

"Avec cette opération, Roularta Media Group poursuit sa concentration d’une part sur les médias locaux (Deze Week, De Zondag, Steps, les services de marketing numérique Digilocal, la plate-forme d’e-commerce Storesquare, etc.) et d’autre part sur les médias nationaux de qualité (L’Écho/De Tijd, Le Vif, Knack, Trends/Tendances, Foot magazine/Sport Voetbal, Nest, Plus Magazine, etc.)", commente Xavier Bouckaert, CEO de Roularta Media Group.