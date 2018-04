Rose Laurens, la chanteuse du tube des années 80 "Africa", est décédée

"Elle vous a fait danser par millions en créant 'Africa' et en chantant 'Quand tu pars', et des dizaines d'autres titres. La flamme de Rose Laurens vient de s'éteindre à la suite d'une longue maladie à laquelle elle résistait encore sur la scène du Cabaret Sauvage en 2016", écrit-il dans un communiqué.

Ce tube a été remis au goût du jour il y a quelques semaines par le chanteur Julien Doré qui en a fait reprise en duo avec Dick Rivers.

Au total, Rose Laurens a sorti une petite dizaine d'albums, et a notamment collaboré avec Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Yves Duteil et plus récemment Pierre Palmade, avec lequel elle a écrit son dernier album, "ADN", et s'est produite en 2016 sur la scène parisienne du Cabaret Sauvage.

Elle a joué en 2001 dans "L'ombre d'un géant", comédie musicale de François Valéry.