Ronquières Festival : Snow Patrol, Dionysos et l'Impératrice annoncés pour l'édition 2021

Si l'édition 2020 du Ronquières Festival n'aura pas lieu (crise du coronavirus oblige), celle de 2021 promet de mettre le feu. Après Roméo Elvis, l'Impératrice, Black Box Revelation ou encore Sharko, c'est Snow Patrol, Dionysos et Bon Entendeur qui rejoignent l'affiche du festival hennuyer, ont annoncé les organisateurs jeudi.

"Nous vous avions promis le report d'un maximum de noms du programme 2020 pour l'édition 2021 et nous avançons plutôt bien", se sont-ils réjoui. Snow Patrol sera la tête d'affiche du dimanche 8 août. Dionysos et Bon Entendeur se produiront le même jour. Parmi les autres artistes déjà annoncés, on retrouve Aaron, Mister V, Deluxe, The Magician, The Subways, Lola Marsh, The Pirouettes, Bandit Bandit et Alex Lucas.

