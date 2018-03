Romeo Elvis sollicité pour l'hymne des Diables: "Mettre un truc avec des cornes, j'avais pas envie"

Passager de Jérome Colin pour l'émission Hep Taxi qui sera diffusée sur La Deux le 25 mars prochain, le rappeur bruxellois Romeo Elvis a été invité à réagir à "l'affaire Damso" et au revirement, sous la pression des sponsors, de l'Union Belge de football dans son choix pour l'hymne des Diables Rouges en vue de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera en Russie.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est laissé aller à quelques confidences: "J'étais le premier choix de l'Union Belge, a révélé le fils de Laurence Bibot et Marka. Ils me l'avaient demandé en premier, en septembre, je crois." Un choix qui aurait été dicté par sa popularité des deux côtés du pays: "Je réussis aussi en Flandre, donc c'était pratique pour eux".

Mais bien que fan de foot et de notre équipe nationale, Romeo Elvis ne s'est pas montré intéressé: "Pour un gars comme moi, l'hymne des Diables rouges, ça pouvait être une guillotine, me couper la tête pour toujours. C'est tellement médiatisé, tellement mainstream, tellement de contrats, de sponsors..."

Ce folklore, de mettre un truc avec des cornes, j'avais pas envie de faire ça

Le rappeur concède pourtant avoir hésité un moment: "Mais le simple fait de m'imaginer en photo avec les trucs des Diables pour le clip, je trouve ça déjà tellement beauf, ce folklore, de mettre un truc avec des cornes, j'avais pas envie de faire ça. Et je savais que e n'aurais pas le pouvoir de dire "je ne ferai pas de clip", que ça ne se ferait pas sous mes conditions, donc je leur ai dit gentiment "Non, sans façon".

Le choix de Damso lui paraissait par contre logique: "C'est quelqu'un d'encore plus connu que moi, plus imposant médiatiquement, il avait le pouvoir, lui, d'imposer ses conditions".