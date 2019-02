"Roma", Oscar du meilleur film en langue étrangère: les Mexicains lui disent merci

Le film "Roma" a remporté dimanche soir plusieurs prix lors de la 91e cérémonie des Oscars, à Los Angeles.

Sérieux prétendant au titre, Alfonso Cuaron a décroché l'Oscar du meilleur film en langue étrangère pour son ode au Mexico des années 1970, qui lui vaut aussi le prix du meilleur réalisateur et de la photographie.

Avec Roma nous accompagnons le quotidien d'une employée de maison au service d’une famille bourgeoise de Mexico. C'est son portrait, c'est aussi celui de toute une société dans les années 70. Les mexicains s'y reconnaissent. Ils viennent visiter les lieux du tournage.

La rue Tepejí, à Mexico, était tranquille avant qu’Alfonso Cuarón ne vienne filmer en face de la maison où il a passé son enfance. Désormais des groupes de curieux défilent devant le numéro 22, où une plaque signale : “C’est ici qu’a été tourné Roma”.

Araceli, une étudiante, a parcouru 300 kilomètres pour découvrir les lieux…

"Alfonso Cuarón a permis que nous nous sentions tous identifiés en tant que Mexicains, en rappelant tout le contexte politique et social qui apparaît dans le film".

Portrait d’une employée de maison, Roma dépeint les différences de classes intemporelles dans la société mexicaine.

Marcelina Bautista dirige le syndicat des employées domestiques. Elle-même a travaillé sans horaires, sans vacances, pour une paie misérable, depuis ses 14 ans:

"Au-delà de l’émotion et des sentiments suscités par le film, ce qui compte c’est que notre situation change. Et dans ce sens-là, je crois que le film nous aide car il a provoqué beaucoup de discussions et de débats. Jamais, jamais on avait autant parlé des employées domestiques… c’est l’effet de Roma".



Le Mexique compte deux millions et demi d’employées domestiques. Au moment où le film sortait sur les écrans, la Cour suprême a ordonné de reconnaître leurs droits: un contrat en règle et l’accès à la sécurité sociale.