Rolling Stones : le clip de 'Start me up' repris par des robots-chiens, 40 ans après

Peu d’artistes peuvent se vanter d’avoir vu leur clip réinterprété par un robot-chien. C’est le cas des Rolling Stones, qui fêtent cette année les 40 ans de la sortie de l’album 'Tattoo You'. L’entreprise américaine Boston Dynamics a programmé son robot-chien Spot pour qu’il réinterprète le clip du tube 'Start Me Up' en 1981, rapporte la BBC ce samedi. A l’époque, on pouvait voir Mick Jagger, dans un magnifique marcel mauve, en bougeant la tête sur les coups de caisse claire et de guitare, agrémentant ses pas des mimiques dont il a le secret.