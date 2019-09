Roger Simons, animateur de l'émission de la RTBF "Les Feux de la Rampe", est décédé

La RTBF a appris le décès de Roger Simons, l'animateur de l'émission de radio "Les Feux de la Rampe". Né à Liège, Roger Simons est très tôt passionné de théâtre. Adolescent déjà, il écrit des pièces qui seront jouées à la radio et à la scène. A treize ans, il est figurant au Théâtre de la Populaire et, plus tard, comédien au Théâtre du Gymnase et au Théâtre Molière, où il rencontre un monstre sacré de la scène française, l’actrice Pauline Carton qui le présente à son ami Sacha Guitry, et l’engage à gagner Paris.

Mais sa vocation, c’est l’art du micro. Engagé à la RTBF, Roger Simons est successivement reporter, producteur, metteur en ondes de feuilletons et de dramatiques, animateur d’émissions de variétés. Son émission - culte restera "Les Feux de la Rampe" qui devint par la suite un blog fréquenté par près de 80 000 visiteurs.