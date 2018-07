Rod Stewart chante ses regrets en tant que père, prélude à un nouvel album

De retour avec un nouveau titre à 73 ans, le chanteur britannique Rod Stewart y exprime des regrets sur son rôle de père, prélude à un nouvel album à paraître fin septembre.

Dans "Didn't I", le chanteur, anobli en 2016 par la reine Elizabeth II, explique à celle qu'il présente comme sa fille que sa relation avec elle est "teintée d'amour et de regrets".

Mais sur la foi des références qu'il utilise, le Londonien d'origine et Ecossais de coeur semble s'adresser à son fils Sean (37 ans), connu pour ses problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool.

Au fil des couplets, Rod Stewart laisse entendre qu'il a fait beaucoup, en vain visiblement, pour aider cet enfant à éviter les pièges de la drogue et de la célébrité, lui qui a admis avoir lui-même consommé de la cocaïne.

"Est-ce que je n'ai pas essayé de te dire que ce truc allait te tuer? ", chante le septuagénaire de sa voix rocailleuse. "Mais tu trouvais que c'était cool et que j'étais juste un vieux fou."

Le morceau "Didn't I", mis en ligne jeudi, est le premier de l'album "Blood Red Roses" qui sortira le 28 septembre sur le label Republic Records, a annoncé l'artiste dans un message posté sur son site.

Le chanteur annonce qu'il s'agira d'un opus "profondément personnel", comme en témoigne le premier titre.

"Je me dis toujours que je fais des albums pour quelques amis et ce disque a cette intimité", a dit Rod Stewart. "La sincérité et l'honnêteté vous emmènent loin dans la vie et c'est aussi vrai pour l'écriture de chansons".

L'album sortira près de 50 ans après le premier disque de Rod Stewart.