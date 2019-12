Rocky & Lily, le nouveau duo pour les enfants débarque à la RTBF

Il y a 25 ans, la marionnette Bla-Bla débarquait sur les petits écrans des Belges francophones. En quelques saisons, ce personnage s’était imposé comme une figure inoubliable dans l’esprit de cette génération. Aujourd’hui, la RTBF fait le même pari, et lance un nouveau programme pour enfants centrés autour du duo de Rocky et Lily.

Il était une fois…

Articulés autour de 10 numéros de 6 minutes, les aventures de l’ours en peluche, Rocky, et de sa comparse humaine, Lily, se déroulent dans les studios de la RTBF. Lily, une jeune fille originale et inventive travaille au média de service public où elle prépare une émission dont il lui manque encore la clé pour convaincre le grand patron. Par hasard, elle rencontre Rocky, qui la percute sur son chemin. Elle décide alors de lui donner sa chance en lui proposant de devenir son assistant.

Pour se former, Rocky fera alors le tour des métiers de l’audiovisuel. Dans chaque épisode, l’ours en peluche, guidé par le sort qui lui a été jeté, teste un métier différent (auteur, cadreur, preneur de son, réalisateur, cascadeur…), et ce afin de convaincre qu’il est utile et indispensable au développement de la nouvelle émission jeunesse que Lily prépare. C’est au bout des 10 épisodes, lorsqu’il testera le rôle d’animateur TV que l’évidence apparaîtra.

Qui sont Rocky et Lily ?

Lily est une fille girly, et originale. Appliquée dans son travail, elle rêve de vivre de nouvelles aventures à travers un nouveau projet passionnant. C’est une jeune employée inventive qui se consacre à son travail. Toujours positive, elle pense qu’aucune situation aussi désespérée soit-elle, est définitivement perdue. Pour aider Rocky, elle prend des risques et entreprend des plans audacieux, persuadée qu’il pourra trouver sa place à force de persévérance. Elle est sa confidente, son amie fidèle et s’est fait la promesse de l’aider à s’adapter à un monde qui lui est inconnu.

Rocky est un ourson plein de vie. Il a la gouaille d’un personnage qui ose tout et à qui on pardonne tout. Il est espiègle, mignon, curieux, maladroit et profite de sa frimousse irrésistible pour attendrir ceux qui l’entourent. Avec un ton décalé et sans tabou, il dit tout haut ce que l’on pense généralement tout bas. Il se comporte comme une vraie personne, sa différence est pour lui un atout.

…. mais, ils ne seront pas seuls en scène.

En fonction du métier à découvrir dans chaque épisode, un troisième personnage fera son apparition. Il s’agira d’un comédien se glissant dans la peau d’un collaborateur RTBF, un animateur de l’antenne jouant son propre rôle ou encore un invité de prestige que Rocky tentera d’embarquer. Durant l’émission, le commentaire d’un internaute actif sera mis à l’honneur. Rocky & Lily répondront à son message en le remerciant pour son intervention. L’émission se clôturera sur le rangement de la surprise du jour dans l’innombrable collection de découvertes ou quelques fois, l’objet est offert à un téléspectateur chanceux.

L’émission sera diffusée en semaine à partir de 16h15, et sera entrecoupée de dessins animés, avec une rediffusion à 18h00 en format court. Les petites têtes blondes pourront aussi retrouver l’émission sur la plate-forme en ligne de la RTBF, Auvio, et voir le duo lors de shows musicaux.