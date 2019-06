Rock Werchter - Une partie de la plaine du festival évacuée à cause de chenilles processionnaires

Une partie du site du festival de Rock Werchter, à Rotselaar dans le Brabant flamand, a été évacuée jeudi, lors du premier jour du festival, à cause de la présence de chenilles processionnaires. Ces chenilles très urticantes ont été aperçues dans des arbres sur cette partie du site.

L'information est relayée par différents médias et confirmée par les pompiers louvanistes. Les arbres en question sont ceux près de la tente The Barn, où Zwangere Guy lançait le festival à 13h00. La zone autour des arbres a été fermée et les pompiers sont arrivés, avec trois équipes, sur place, pour éradiquer les chenilles.