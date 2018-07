Rock Werchter: les premiers festivaliers affluent en bus vers le camping

Les premiers festivaliers de Rock Werchter ont pris la direction du camping 'The Hive' à Rotselaar (Brabant flamand) en bus depuis la gare de Louvain mercredi à la mi-journée. De Lijn a avancé les départs de près d'une demi-heure en raison des longues files qui s'étaient déjà formées, a fait savoir la société de transport en commun flamande.

Les bus rouleront ce mercredi jusque 22h00 seulement vers le camping 'The Hive'. Les transports ainsi que le camping sont uniquement accessibles aux titulaires d'un ticket pour 'The Hive'. Dès demain/jeudi, les autres campings ouvriront dès 7h00 du matin.

"Plus de 300 chauffeurs et 47 bus seront mobilisés entre mercredi et lundi", a fait savoir le directeur de De Lijn Brabant flamand, Johan Van Looy.

Les bus qui partent depuis Louvain amènent les festivaliers en zone A, plus précisément sur la Wijgmaalsesteenweg à Rotselaar. Cet arrêt se situe à proximité des campings 'The Hive' et A1 ainsi que de la plaine du festival. Les festivaliers peuvent également prendre un bus à Aarschot (Brabant flamand). Ces derniers seront déposés en zone C, qui se situe près des campings C3 et C7. Les personnes disposant d'un ticket de train valable et les habitants d'Aarschot peuvent bénéficier de cette navette.

Les bus rouleront de 7h00 du matin jusqu'à une heure après la dernière performance. Lundi 9 juillet, les bus circuleront dès 6h00 du matin jusqu'à midi. Les festivaliers, sur preuve de leur ticket, pourront bénéficier des navettes gratuitement.

L'année dernière, près de 128.000 festivaliers ont profité des services de bus.

Toutes les informations pratiques peuvent être consultées sur le site.