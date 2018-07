Rock Werchter: le match Brésil-Belgique projeté vendredi sur grand écran

Les organisateurs de Rock Werchter ont annoncé la projection sur grand écran du match qui opposera vendredi la Belgique au Brésil pour une place en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Deux écrans géants seront installés sur la plaine du festival, plus précisément, au projet artistique "North West Walls" et sur la scène "The Slope". Le match sera également projeté dans les camping "The Hive" et "The Hive resort". Pendant le championnat d'Europe de football de 2016 et la Coupe du Monde de football de 2014, les matchs de la Belgique avaient déjà été diffusés sur grand écran.

Les groupes de Todiefor et de Faces on TV seront déplacés à samedi. Les autres concerts programmés ne subiront pas de changement. Sur la scène principale, les groupes Snow Patrol et London Grammer restent au programme. Ben Howard se produira sur la scène "The Barn", tandis que Chvrches et Franz Ferdinand joueront sur la scène du "Klub C".

Le festival s'ouvre jeudi et durera quatre jours. Au travers de quatre scènes, près de 100 groupes se produiront. Cette année, les têtes d'affiches sont Gorillaz, Queens of the Stone Age, The Killers, Jack White, Pearl Jam, Nick Cave And The Bad Seeds ainsi qu'Arctic Monkeys.