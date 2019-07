Robert Wangermée, premier administrateur de la RTBF, est décédé à 98 ans

Le musicologue Robert Wangermée est décédé des suites d'une pneumonie ce lundi 22 juillet. Il avait 98 ans. Ancien administrateur de la RTBF, il aura incarné les bouleversements institutionnels du secteur audiovisuel en Belgique.

Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université Libre de Bruxelles et professeur honoraire, Robert Wangermée y crée le Centre d’Études de Sociologie de la Musique. Il devient aussi Critique de l’Académie royale de Belgique.

Robert Wangermée a fait également carrière dans l’audiovisuel. En 1946, il intègre l’Institut National de Radiodiffusion (INR, future RTBF). Il y devient directeur du service musical en 1953 et y crée le "troisième programme radio", spécialisé dans la musique classique (aujourd’hui Musiq’3). "Son héritage musical perdure encore aujourd’hui au travers de Musiq'3 qui continue d'offrir aux amateurs, aux passionnés une programmation musicale riche et à rendre accessible l’univers musical aux non initiés", pointe la RTBF dans un communiqué.

Il a par ailleurs été choisi comme l'un des Cent Wallons du siècle par l'institut Jules Destrée en 1995.

Bouleversements institutionnels

Il devient administrateur général de la RTBF de 1960 à 1984 et préside la commission de radio sonore au sein de l’Union Européenne de Radiodiffusion (UER), puis organise un groupe de réflexion sur l’évolution du service public audiovisuel sur le point de perdre son statut de monopole qu’il avait à l’époque.

"En 1960, l'INR devient la RTB, se souvient-il lors d'un entretien diffusé par l'Académie royale de Belgique. Et la RTB, c'est autre chose que l'INR. La RTB donne une préfiguration de l'évolution de la Belgique future. C'est la première institution qui a été scindée en deux organismes : un francophone et un flamand, chapeautés pendant encore un certain nombre d'années par un institut commun. Mais j'ai été désigné comme directeur général des émissions françaises de la RTB."