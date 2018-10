Revue de presse : la fin d'époques

Angela Merkel a annoncé qu'elle ne se présenterait pas à sa propre succession et qu'elle partait : "La fin d'une époque" titre De Standaard. "Un basculement" pour Le Soir qui dans son édito de ce matin parle de la concomitance des événements : Merkel part, Bolsonaro arrive. Une femme qui fut considérée comme l'une des femmes les plus puissantes au monde tire sa révérence, et de l'autre côté de l'océan, un sexiste raciste et homophobe prend le pouvoir dans l'un des plus beaux pays du monde, le Brésil. Une nouvelle époque s'ouvre sur le monde...

A qui la faute?

La faute à Trump et Poutine poursuit Le Soir. La faute, à l'extrême droite pour La Libre : Merkel a été poussée vers la sortie alors que l'extrême droite est aux portes des scrutins. La survie de la coalition allemande ne tient qu'à un fil et sur la grande carte du monde qui se noircit de mois en mois, il va peut-être falloir, après le Brésil, noircir l’Allemagne. Une autre époque on l'a dit, une époque que beaucoup d'allemands n'auraient jamais imaginée revoir dans leur rue.

D'un côté, nous avons la vague noire de l'extrémisme, de l'autre, plus discrète, la vague verte de l'écologie. Conscients de ces défis nous dit le Morgen, les ministres européens de l'Environnement et des Transports ont convenu de mettre en œuvre un bouleversement "ambitieux" et accélérer vers la mobilité durable.

La presse parle de la presse

L'Echo parle de la proposition d'achat de l'Avenir par IPM : une proposition surprenante mais qui laisse Nethys, patron de L'Avenir, "insensible", dit le quotidien financier. Là aussi il est question d'époque : l'époque des rapprochements entre les grands groupes de presses dit le patron de La Libre et de La Dernière Heure dans les journaux des éditions de L'Avenir. "Ca nous rendra plus fort", "On paiera le prix", "Des synergies qui fonctionnent", dit François le Hodey à une rédaction qui attend des réponses....

Une nouvelle ère, c'est aussi ce qui se prépare à Molenbeek : "Pari risqué" de la grande gagnante du 14 octobre dernier dit Le Soir, Catherine Moureaux ne s'allie pas à gauche. Ecolo et le PTB sont out, non Catherine Moureaux s'allie à droite, avec le MR... Et reconstitue la coalition portée à son époque, par son papa....

Autre signe d'une nouvelle époque, un personnage jugé raciste est tout simplement supprimé d'une série

Vous l'avez certainement entendu, vu ou lu, cela a fait le tour du web depuis plusieurs jours et c'est dans vos journaux ce matin : Apu, le sympathique propriétaire du Kwik-E-Mart à Springfield dans la série Les Simpsons va donc tout simplement disparaître après 25 saisons. C'est le résultat d'une longue polémique lancée par des personnalités et des citoyens américains d'origine indienne : jugé être une caricature raciste véhiculant plein de stéréotypes, Apu n'a désormais plus sa place dans Les Simpsons d'aujourd'hui. Et cela déchaîne les passions sur la toile : d'un côté ceux qui comprennent la décision et de l'autre ceux qui y voient un nouveau "On ne peut plus rien dire"...

Epoque encore, époque de l'année , nous sommes proches de la fête des morts et du coup, les sujets sur la fin de vie, l'après vie même surgissent dans nos quotidiens. Aujourd'hui dans Sudpresse, c'est "Découvrez quel est le coût de votre crémation" ! On vous prévient, il va falloir économiser, et oui, c'est à la mode, c'est d'époque...