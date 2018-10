Revue de presse : Je m'voyais déjà en une de la presse

La presse rend hommage ce matin à Charles Aznavour. Avec pour commencer, cette plongée du Monde, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, les moins de 90 ans non plus: les origines de la famille Aznavourian. Le père, Mischa né en Géorgie. La mère, Knar. Le couple qui fuit le génocide contre les Arméniens, via la Grèce. Hiver 1923, la sœur Aïda naît à Salonique. Un an plus tard, en Mai, Shavourn Varenagh voit le jour dans le 6ième arrondissement. Pour la République, il s’appellera Charles. La famille - apatride - attendait un visa, pour les Etats Unis. Elle ne l'aura jamais. Et c'est donc là que le gamin devient Charles. Devient français. C'est là qu'un jour, il leur montrera qu'il a dû talent. Un jour. Car en attendant, il est loin ce sommet que le jeune comédien cherche atteindre. "Aznavour pour l'heure n'a rien pour lui" écrit Libération. "Ni voix, ni prestance, ni beauté, ni personnalité particulière. Crooner au timbre éraillé. Pianiste d'accompagnement. Compositeur obscur qui ne parvient même pas à placer ses compositions..." Méchante, la presse d'alors écrit "et pourquoi pas un chanteur avec une jambe de bois..." rapporte encore Libération.

Si les journaux ne veulent pas de lui, Charles, son sommet, il l'atteindra tout seul. Ironie suprême, constate Libé, son premier succès est l'histoire d'un échec. Je m'voyais déjà décrit, il y a près de 60ans, l'histoire du chanteur au complet bleu. Des paroles qui continuent de coller à la peau d'Aznavour.

Un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent Lui ne rêve " ni de rock'n roll, ni de plaire aux jeunes " écrit le Soir. " Aznavour ne veut pas être à la mode. (…) Il ne fait que chanter la vie, la vraie... Celle que son esprit saisit autour de lui. " Paroles parfois explicites. Parfois censurée. " Aznavour n'est pas poète, non. Il s'imagine voleur de réalité. Chapardeur d'émotion. " Et cette bohème que nous ne connaîtrons qu'en chanson. Et cette Mamma à qui chacun vient dire son amour. A coup de sueur, à force de revers, le p'tit arménien s'est maintenant hissé en haut de l'affiche. Plus de 1.000 chansons suivront. dit le Figaro. Interprétées sur toutes les scènes de la planète. Dans une dizaine de langue. C'est que, se souvient le monde, Aznavour ne se contente pas de peu. "Numéro un à Paris, oui. Mais si je ne suis que 10ième, 20ième à New York, ce n'est plus du tout intéressant. Même si mon étoile brille à Bordeaux ou à Bayonne, moi, ce que je veux c'est toute la planète..." Et il l'obtient. Ce matin ce n'est pas la seule presse française qui rend hommage. Ce matin, c'est toute la presse qui évoque le décès du chanteur qui rentrait du Japon. Et la France, et la Belgique, francophone, comme néerlandophone, et l'Allemagne, et le Royaume Uni où la presse a longtemps continué à l’appeler Charles AzNovoice... " Ce fabuleux destin dont il s'enorgueillissait, ce fabuleux destin est le fruit d'une détermination sans faille " rappelle le figaro. La passion pour les mots, oui. La lucidité absolue sur lui-même, aussi. Mais non, il n'a rien oublié. Rien des quolibets, ni rien des marches à gravir. Il savait d'où il venait, écrit le Figaro. Et il conservera toute sa vie sa fidélité à sa terre d'origine. L'histoire du chanteur français, est aussi celle-là. Une incroyable réussite de la République du mélange. A travers un parcours marqué d'un caractère bien trempé. La réussite d'Aznavour lui appartenait. Ces convictions également.

Ce jour venu, Aznavour ne pense plus qu'à une chose, tenir. Arriver en haut, et vite, ce n'est finalement pas le plus dur. "Le plus dur reste toujours à accomplir" dit Aznavour au Monde. Après la réussite, il faut tenir. Finalement, à la lecture de tous ces portraits, tous ces éditos, c'est drôle. On ne se sent pas triste. simplement, on se dit que Charles Aznavour a tenu l'affiche... jusqu'au bout.