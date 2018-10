Revue de presse: de l'argent et des preuves

2 mots résument la revue de presse du jour: argent et preuves.

On commence par l'argent: Maggie Deblock, ministre de la santé ferait un cadeau aux cigarettiers dit le Soir. Comment me direz vous ? Et bien en faisant diminuer l'amende pour publicité illégale de tabac : de 80.000 euros actuellement, cette amende passe à 2000 euros. Le quotidien explique que selon la ministre, ce n'est pas un cadeau pour les multinationales, c'est un sauvetage des petits indépendants qui enfreignent aussi parfois la loi. C'est vrai ajoute l'édito du soir, c'est vrai que 15.000 morts par an c'est une bagatelle et que les morts, ne voteront plus jamais....

Mais ne parlons pas des morts en cette semaine de Toussaint, revenons à nos moutons, parlons argent.

L'argent des matchs truqués et des arbitres corrompus nous dit la Dernière Heure, elle a des preuves dit-elle. C'est écrit en rouge, en gras sur la une et ça donne envie de savoir: quelles sont ses preuves ? La DH se base en fait sur l'enquête d'un journaliste du Laatste Nieuws qui s'est procuré les écoutes téléphoniques sur les GSM d'un agent de joueur. La Dernière Heure explique que la police à toutes les preuves qu'il faut...

Des preuves pour la justice

Sachez que désormais, la justice aura accès à toutes les pistes financières explique l'Echo: du portefeuille d'actions en passant par un virement ou même un paiement par SMS, la justice pourra désormais enquêter sur toute trace financière laissées par les citoyens. Il n'y aura donc plus de clause de confidentialité entre vous et votre application de paiement. La loi doit encore être validée, mais elle a de bonnes chances d'aboutir ajoute le quotidien financier.

Co-présidence

Ca y est, chez Ecolo on a choisi dit la Libre. Ce sera Jean-Marc Nollet qui prendra la tête bicéphale des verts aux côtés de Zakia Kattabhi... enfin on a choisi ... Zakia Khattabi a choisi, reste à savoir si les militants écolos approuveront ce choix. L'idée selon la Libre est de transformer l'essai aux prochaines élections, de surfer sur le succès des verts aux communales et proposant un duo chic et choc . Mais il va falloir attendre donc l'avis de la base qui sera consultée dans une grosse semaine.



Et on termine en musique

"We will rock you" chantait Freddie Mercury. C'est aujourd'hui que sort le biopic sur cette immense star, icône même qu'est toujours le chanteur de Queen. "Bohemian Rhapsody" est dans nos salles et le Soir se demande s'il faut aller le voir. En fait non, le quotidien ne donne pas d'avis sur le film mais il parle de la puissance de Freddie Mercury... Rappel,nécessaire semble-t' il, que Mercury était une bête de scène, et que, encore aujourd’hui, les fans se comptent par millions. N'oublions pas que Queen c'est un immense business aussi, ce film en est une nouvelle preuve.

Et hop, argent et preuve, on y revient, la boucle est bouclée...