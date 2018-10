Revoir l'émission spéciale pour décrypter le séisme qui secoue le football belge sur la Une TV

Le football belge est secoué par un nouveau tremblement de terre. Mogi Bayat, agent très influent en Belgique, Ivan Leko, entraîneur du Club Bruges, Herman Van Holsbeeck, ancien manager d'Anderlecht, et Dejan Veljkovic l'agent de Leko et d'autres joueurs, ont été interpellés ce mercredi matin, a confirmé le Parquet fédéral.



Selon nos informations, ces interpellations interviennent dans le cadre d’une affaire de fraudes financières et de blanchiment d'argent dans laquelle sont évoqués des soupçons de matches truqués.



