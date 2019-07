Réveillé par des bruits de basse à 25 kilomètres du festival de Dour: "En fonction de la direction du vent"

Peut-on vraiment entendre le son des basses émis au festival de Dour à une distance de plus de 10, 15, voire 20 kilomètres delà? C'est la question que se posent de nombreux Hainuyers sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours.

"Tremblement de terre ou festival de Dour? Chers Symphorinois, avez vous ressenti cette nuit des bruits sourds émanant manifestement d’une source musicale ultra puissante? Est-il possible que nous ressentions si loin de Dour les vibrations des basses du festival? Est-ce autre chose?" demande ainsi un membre du groupe "Saint-Symphrien, mon village, à une quinzaine de kilomètres du site. Mêmes questions sur un groupe réunissant des habitants de Lens, à 20 kilomètres du site.

Et Manuel Lucas a expliqué au micro de la RTBF les avoir entendus à Thieusies, soit... à 25 km à vol d'oiseau du festival: "J'ai été réveillé par les basses, j'ai été étonné, je me demandais d'où ça venait et c'est en faisant une publication sur Facebook que ds amis policiers m'ont confirmé que ça venait bien de Dour.

Incrédule, il a de la peine à croire que le son vienne de si loin: "Je trouvais ça un peu fou d'entendre ça jusqu'à Thieusies, ça m'interpelle sur la puissance sonore que ça doit avoir. Mais j'ai fait le tour dans la région, je n'ai rien vu, et j'ai eu la confirmation par des amis policiers que c'était bien ça"

C'est la première fois qu'il l'entend comme ça, précise-t-il.

25 kilomètres, cela semble loin à Damien Dufrasne, directeur du festival mais, admet-il, "chaque année, on a des gens qui se plaignent dans certains villages. C'est en fonction de la direction du vent. Moi à Thullin, à 500m, je n'entends rien, par exemple!"

Le vent peut en principe porter le son des basses beaucoup plus loin, reconnaît le directeur du festival, "mais toujours dans les normes": "Nous respectons les normes en vigueur en place pour les décibels, et nous avons des limitateurs de son sur nos scènes qui font que nous ne pouvons dépasser cette limite. Mais oui, chaque année, nous avons en effet quelques personnes qui disent "tiens, on entend plus cette année, alors que d'habitude on n'entend rien".

Tous les sons se propagent dans l'air ou dans l'eau, mais les sons de basse fréquence, qui ont une grande longueur d'onde, sont moins absorbés par les milieux traversés, et peuvent donc se propager très loin, dans toutes les directions...

Difficile de dire si le site inauguré l'été dernier a une influence sur cette propagation, mais si le vent favorise la dispersion, le site a été pensé pour l'accueillir favorablement: il se trouve aux pieds... des éoliennes.