Rétrospective Bruegel : 90 oeuvres rassemblées à Vienne

Pieter Bruegel l’Ancien, 450 ans après sa mort, est l'invité d’honneur du Musée d’Art et d’Histoire de Vienne. Le maître flamand du 16ème siècle y est accueilli comme un roi. Il a fallu plus de cinq ans pour mettre sur pied cette exposition. Plus de nonante œuvres sont réunies: ses gravures, ses dessins et, évidemment, ses peintures. Le musée possède à lui seul douze tableaux collectionnés par la dynastie des Habsbourg quatre siècles plus tôt.

"Aucun autre endroit n’aurait pu prétendre à essayer de rassembler les oeuvres. Avec douze œuvres, nous avons une situation de départ assez confortable. Toute la communauté a fait son possible pour en rassembler un maximum sans faire voyager celles dont les conditions de sécurité ne l’auraient pas permis" explique Sabine Pénot, commissaire de l’exposition et conservatrice au Musée d’Art et d’Histoire de Vienne.