Rétro 2019: les personnalités qui ont vécu une année compliquée

Pour Benyamin Netanyahou , 2019 n’a pas été une année terrible, mais pour la première fois son omniprésence sur la scène politique israélienne a été contestée. L’année n’avait pourtant pas trop mal commencé : en avril 2019, son parti, le Likoud, arrive en tête avec un bon score, talonné par le nouveau parti centriste Bleu et Blanc du militaire Benny Gantz. Les députés n’arrivent pourtant pas à se mettre d’accord sur la formation d’un gouvernement, et de nouvelles élections sont organisées en septembre. Cette fois, c’est bien le parti Bleu et Blanc qui arrive en tête devant le Likoud. Benjamin Netanyahou se voit charger de former un gouvernement d’union nationale, mais il échoue. Le Premier ministre sortant renonce à sa mission le 21 octobre, tout comme Benny Gantz quelques jours plus tard. De nouvelles élections sont prévues en 2020. Dans le même temps, Benyamin Netanyahou est inculpé pour corruption , ravivant des accusations qui durent depuis 2016.

Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a lui aussi vécu une fin d’année cauchemardesque. Deux ans après sa vraie-fausse démission, il a cette fois dû se résigner face aux manifestations monstres qui ont eu lieu à Beyrouth . Influencés par la contestation en Algérie, les manifestants protestaient contre la situation économique du pays et de nouveaux impôts sur le tabac, l’essence et sur les messageries en ligne, baptisée "taxe WhatsApp". La répression des manifestations fait deux morts et quatre blessés le 18 octobre. Le 27, des dizaines de milliers de manifestants créent une chaîne humaine de 170 km du nord au sud du pays. Le lendemain, Saad Hariri démissionne . Les manifestations continuent en novembre.

Dans le reste du monde, d’autres dirigeants ont été poussés à la démission, par la rue. En Amérique du Sud notamment, les émeutes ont éclaté dans de nombreux pays : Equateur, Chili, Bolivie… Si la plupart des présidents se sont accrochés au pouvoir, l’un d’entre eux a dû capituler : le président bolivien Evo Morales . Après avoir bravé l’interdiction constitutionnelle de se présenter à un troisième mandat, le leader socialiste était donné réélu en octobre, il fait face à une forte contestation de l’opposition et du peuple. Il dénonce un "coup d’Etat" mais le mal est fait : le 10 novembre, il se retire et s’exile en Argentine . La deuxième vice-présidente de la Chambre des sénateurs Jeanine Áñez prend l’intérim.

Pour Theresa May , 2019 a signé la fin d’un mandat très difficile à la tête du gouvernement britannique. La deuxième Première ministre de l’histoire du pays a dû mener les négociations du Brexit depuis sa nomination en 2016, tout en faisant face à la contestation au sein de son propre parti conservateur. En 2018, une motion de censure était votée contre elle par 48 parlementaires issus de ses propres rangs. En 2019, elle a échoué trois fois à faire voter par la Chambre des communes son projet de sortie avec accord. Le 22 mai, après avoir proposé un nouveau référendum sur le Brexit, elle essuie un nouvel échec avec la démission de la cheffe de la Chambre des Communes. Deux jours plus tard, Theresa May jette l’éponge et quitte la présidence des Tories puis son poste de Première ministre. Elle sera remplacée par Boris Johnson.

En politique, 2019 a été l’année des élections fédérales et régionales, en mai. Sept mois après, cinq gouvernements ont été formés : en Communauté germanophone, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Seule une formation fédérale manque à l’appel. Aucun des formateurs qui se sont succédé n’a réussi à trouver la solution à la situation particulièrement complexe, avec une N-VA et un PS inconciliables. Le roi Philippe a d’abord proposé à deux "sages", issus de partis "neutres", Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), puis directement à deux membres du conflit N-VA/PS : Geert Bourgeois et Rudy Demotte. Même le président du PS Paul Magnette n’a pas réussi à convaincre avec son projet de coalition arc-en-ciel, les partis flamands craignant les représailles d’une N-VA écartée. Désormais, c’est aux petits nouveaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) de trouver une issue. Cela fait plus d’un an que le gouvernement fédéral est en affaires courantes…

Ce qui est certain au moins, c’est que ces élections ont donné un perdant : le cdH de Maxime Prévot. Le président fraîchement élu à la tête du parti humaniste en janvier a assisté impuissant à la débâcle de son parti, qui a perdu 4 sièges au fédéral, 3 à Bruxelles et 3 en Wallonie. Beau joueur, Maxime Prévot a tiré les conclusions de cet échec et a annoncé que le cdH ne prendrait pas part aux coalitions, affirmant que le parti avait "peut-être été trop régulièrement présent au sein des exécutifs."

Dans l’actualité politique, 2019 a aussi été marquée par la suite (et la fin ?) du feuilleton Publifin, devenu Enodia. Trois ans après les révélations du Vif/L’Express sur les rémunérations indues de mandataires liégeois de l’intercommunale Publifin, on apprenait que quatre managers de Nethys, dont Stéphane Moreau, l’ancien administrateur délégué, avaient perçu une somme de près de 18 millions d’euros. L’ancien socialiste a vu ses comptes gelés par Nethys en décembre. Un mois plus tôt, c’est Muriel Targnion, la présidente d’Enodia (le nouveau nom de Publifin) qui avait dû démissionner de son poste, après avoir défendu en direct à la télévision le bilan de son intercommunale. Une année difficile pour celle qui est aussi bourgmestre de Verviers : en avril, sa présence dans une manifestation contre la venue de Theo Francken dans la commune avait été vivement critiquée. Le ministère de l’Intérieur avait demandé une enquête pour manque de neutralité notamment.

Enfin, une image politique avait particulièrement marqué le tout début d’année 2019 : les larmes de Joke Schauvliege (CD&V), la ministre flamande de l’Environnement. En février, elle annonçait sa démission après avoir créé une polémique, expliquant que les marches pour le climat étaient le fruit d’un complot. Après des milliers de messages sur son GSM, elle avait cédé à la pression, remplacée par Koen Van den Heuvel.

Dans la sphère culturelle