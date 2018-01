Retour sur le film Titanic, 20 ans jour pour jour après sa sortie en Belgique.

C’est le 2ème plus gros succès du box-office avec plus de 2 milliards de dollars rien qu’en billets vendus. Pourtant, le film n’a pas pris une ride pour ses fans inconditionnels.

"C’est un film à frisson, c’est ça que j’aime bien. Je l’ai vu et revu mais je trouve que, même des années après, on a toujours les mêmes frissons même si on connait les paroles et qu’on sait ce qu’il va se passer", explique Natacha Cocq, qui regarde Titanic au moins une fois par an.

Les fans comme elle se comptent par millions. Pourtant, avant sa sortie, les experts imaginent déjà le naufrage du film, mais finalement tout le monde est conquis.

"C'est classique, c’est une romance, c’est Roméo et Juliette, la lutte des classes, une belle histoire d’amour à laquelle on peut tous s’identifier. Et c’est aussi un très bon film historique au niveau de la reconstitution", explique Cathy Immelen, journaliste à la RTBF.

Le succès n’est pas que populaire puisque Titanic remporte 11 oscars, dont le meilleur film et le meilleur réalisateur pour James Cameron.

Un film à succès aussi par sa bande originale, interprétée par Céline Dion. Elle est encore aujourd’hui la plus vendue au monde avec 30 millions d’exemplaires.

Titanic se révèle être un succès populaire qui, 20 ans plus tard, se révèle insubmersible.