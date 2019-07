Retour en images sur 80 ans d'histoire de la Coccinelle Volkswagen

La dernière Volkswagen Coccinelle est sortie de l'usine de Puebla , au Mexique, mettant fin à plus de 80 ans de production. Cette voiture a été conçue dans l'Entre-deux-guerres comme "automobile du peuple" ("Volkswagen"), à la demande d'Adolf Hitler. Et c'est l'ingénieur autrichien Ferdinand Porsche qui a conçu le modèle qui a été produit dans une usine à Wolsfburg à partir de 1938.

Le chancelier allemand Adolf Hitler inspecte un des premiers modèles de Coccinelle - © STAFF - AFP

Dans l'après-guerre, le modèle évolue très peu. Une carrosserie arrondie, un gros moteur à quatre cylindres, placé à l'arrière, et qui tourne relativement lentement. Ce moteur avait la réputation d'exiger peu d'entretien et de durer très longtemps. Les modèles les plus anciens avaient des fenêtres "binocles".