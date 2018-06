Restaurée, "L'Adoration de l'Agneau" des frères van Eyck, révèle couleurs, détails et... surprises (photos et vidéo)

Dans le passionnant domaine de l'histoire de l'art, les découvertes peuvent toujours être au rendez-vous. Même après presque 600 ans... C'est le cas dans le cadre de la campagne de restauration de l'"Agneau mystique". Les restaurateurs de l'IRPA, Institut Royal du Patrimoine Artistique s'attaquent pour le moment à la deuxième phase des travaux. Elle concerne "l'Adoration de l'Agneau de Dieu", sans doute la partie la plus célèbre du retable. La fin de ce travail d'orfèvre aura lieu en 2020, à l'occasion de l'Année van Eyck. La première phase de restauration, elle, est déjà visible à Gand depuis 2016. Et la troisième (qui se fixera sur le haut de l'oeuvre), ce sera pour le début de la décennie prochaine.

C'est dans un atelier du Musée des Beaux Arts de Gand que les équipes de restauration procèdent à un travail excessivement minutieux. A l'aide de microscopes et de petits scalpels, tels des chirurgiens, les artisans enlèvent ce qu'ils appellent le surpeint. Petite explication avec Hélène Dubois, directrice de la restauration et membre de l'IRPA:

La pièce maîtresse de la merveille, à laquelle s'affaire les équipe de l'IRPA, se nomme "L'Adoration de l'Agneau de Dieu". Il s'agit du panneau inférieur central du retable. On peut y admirer en plein centre, volant dans le ciel, une colombe. Semblant inonder la scène de lumière, elle symbolise l'Esprit-Saint. En dessous d'elle, 14 anges adorent l'agneau mystique. Et au premier plan, toujours au milieu, coule l'eau d'une fontaine de vie.

Il est apparu qu'environ la moitié de la surface du panneau avait été recouverte d'une couche de peinture. Peinture qui n'était pas d'origine. Le ciel, l'agneau, les édifices et les collines de l’arrière-plan, les drapés et la nappe de l’autel, notamment. Sous ces surpeints, heureusement, 97% de la peinture originale de Van Eyck était toujours bien là. Les techniques ayant évolué depuis 1951, le mystère qui se cache derrière ces ajouts peut enfin davantage s'éclaircir. Et ce fut le cas des cieux, d'édifices et de couleurs. Les coloris se révèlent plus lumineux, nuancés et vifs. Et des bâtiments, qui étaient cachés jusque là, sont réapparus.

La surprise du chef vient de la tête de l'agneau. La précédente restauration, datée de 1951, avait permis d'enlever une couche verte et de faire apparaître de ce fait... une deuxième paire d'oreilles à l'ovin. En 2018, il n'y en a plus qu'une. L'originale. Et le visage animal se montre moins placide (certains diront plus "médiéval") que l'ancien, qui avait les yeux plus espacés.