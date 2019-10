Responsable de l'Internet des objets (IoT), profession en tête des futures fonctions en pénurie

Si l’émergence de l’intelligence artificielle et de la robotique risque de provoquer la menace de la disparition de nombreux emplois, de nouveaux emplois pourraient émerger en parallèle. Ceux-ci seraient essentiellement dans le secteur de la gestion des données et de la sécurité. C’est ce que déclarait "Le Forum économique mondial" dans une étude publiée en 2018. Afin de connaître précisément quelles seraient les futures fonctions porteuses d’emploi dans ce domaine, le cabinet de recrutement spécialisé Robert Half a réalisé une étude, auprès de 200 managers IT en leur posant la question suivante : quels sont les nouveaux rôles et/ou émergents pour les professionnels de votre secteur en raison des progrès technologiques ? En voici le top 5, d’après les responsables de l’étude :

Le Chief Iot Officer, autrement dit le responsable de l’Internet des Objets (IdO), est le poste où il y aurait le plus d’emplois à pourvoir dans le secteur IT, dans le futur, d’après cette étude. L’Internet des objets consiste, grâce à une technologie embarquée, tels que des capteurs, actionneurs, à identifier et à faire communiquer entre eux tous les maillons des chaînes de valeur (machines, produits finis ou non, collaborateurs, fournisseurs, infrastructure…) que l’on peut désigner comme des objets. Ces objets, au travers de dispositifs d’instrumentation, génèrent et reçoivent quantité considérable de données qui sont alors véhiculées au travers d’un réseau local ou d’Internet. Ce "Chief IoT Officer" est chargé de la manière dont les produits prenant en charge l’Internet des Objets sont développés et mis en œuvre, de manière à soutenir au mieux les objectifs de l’entreprise.

En deuxième place, arrive le responsable de la protection des données. Ce poste consiste à veiller à ce que la société stocke et traite les données conformément aux règles établies par le RGPD. Autrement dit, il peut examiner la manière dont les données sont traitées, les systèmes utilisés à cet effet et conseiller certaines adaptations sur la base de ses observations.

Un spécialiste de la sécurité de l’information figure en troisième place du classement. Celui-ci est chargé de mettre en place des mesures de sécurité au sein de son entreprise. Il doit analyser les procédures de sécurité existantes et de proposer à la direction des modifications visant à renforcer la sécurité.

Sur un même pied, avec un score de 20% tous les deux, il y a l’ingénieur logiciel robotique et un analyste des incidents de sécurité. La tâche du premier est de développer des logiciels de contrôle et d’automatisation de robots. Il crée des logiciels de contrôle et d’automatisation de robots. Il peut s’agir, par exemple, de la création d’un nouveau logiciel ou le débogage d’un logiciel existant. Quant à la tâche de l’analyse des incidents de sécurité, comme son nom l’indique, elle consiste à détecter les menaces pouvant affecter le site ou logiciel interne à une entreprise.