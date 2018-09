Rentrée littéraire: Maria Schneider, l'actrice d'"Un tango à Paris", vue par sa cousine

" Tu t’appelais Maria Schneider " paru aux éditions Grasset est un des livres importants de cette rentrée littéraire. Il est signé Vanessa Schneider, grande reporter au Monde et cousine de l’actrice évoquée dans ce livre. Rappelez-vous, Maria Schneider, c’est la jeune actrice découverte dans le film de Bertolucci " Le Dernier tango à Paris " où elle jouait aux côtés de Marlon Brando. A l’époque, le film avait fait scandale à cause d’une scène très crue, qui avait marqué l’actrice au fer rouge.

Lorsque Maria Schneider, jeune inconnue, poussée par son père l’acteur Daniel Gélin, est engagée par Bertolucci, rien ne laissait penser qu’il y aurait une scène de sodomie. Elle aurait pu refuser de la tourner, mais elle était trop jeune. C’est ce film qui l’a médiatisée, mais qui l’a classée pour toujours dans des rôles de brune sulfureuse. Vanessa Schneider, sa cousine, retrace aujourd'hui la carrière de cette actrice très controversée.

" Elle était très souvent chez mes parents lorsque j’étais enfant. J’éprouvais une fascination pour cette femme qui était la célébrité de la famille. Mais en même temps, c’était quelqu'un qui me faisait peur. Elle incarnait toutes les souffrances de notre famille. Et puis, il y a avait la drogue et ses comportements violents et inattendus. Je me suis souvent demandé, à l’époque, si elle allait mourir ", explique Vanessa Schneider au micro de Nicole Debarre.

Maria Schneider, disparue à l’âge de 48 ans, aura passé toute sa vie à tenter de retrouver une respectabilité en tant qu’actrice, et des rôles comme dans Profession reporter d’Antonioni