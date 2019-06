Renée Fuks, la maman de "Bonhommet et Tilapin" est décédée

Née en Chine, de parents belgo-polonais, Renée Fuks a découvert la Belgique à 10 ans. Après Liège et Gand, c'est à Bruxelles qu'elle s'installe en 1951. Bibliothécaire, documentaliste, Renée Fuks épouse ensuite le métier d'auteure-scénariste et créatrice de théâtre pour enfants.

En 1958, Renée Fuks effectue ses débuts à la télévision, dans les studios de l'INR à Flagey, dans le cadre de l'Exposition universelle de Bruxelles où elle raconte une histoire pour enfants "Le petit nuage gourmand. Un conte de Pâques pour Lucy". Après avoir porté plusieurs projets avec son complique José Géal, tous les deux décident, en 1966 de créer des histoires courtes - 5 minutes - pour les petits: c'est le début de l'aventure de "Bonhommet et Tilapin" qui aura bercé des générations d'enfants. Renée Fuks a écrit 350 scénarios diffusés entre 1966 et 1971 sur la RTB mais aussi à la télévision suisse et à la télévision québécoise. La série fait un carton. Elle sera adaptée en bandes dessinées et régulièrement rediffusée sur le petit écran.

Avec José Géal

"Tout l'aspect "marionnettes" de "Bonhommet et Tilapin" est dû au talent de José Géal, qui en a dessiné les poupées, créé toutes les voix, dirigé la réalisation et assumé la production (qui était commandée par la RTB-F TV au "Théâtre de l'Enfance" asbl)", raconte Renée Fuks sur son site internet. "La musique de "Bonhommet et Tilapin" a été composée par Georges Dumortier. "Bonhommet et Tilapin" ont été tournés en films de 16 mm., bande magnétique son séparée."

Après l'aventure "Bonhommet et Tilapin", Renée Fuks travaillera sur le personnage de Plum-Plum mais aussi pour l'émission jeunesse Feu Vert. "J'étais la scénariste de la première tranche de 25 minutes, pour les plus jeunes, 6 à 9 ans… Que de souvenirs à évoquer pour ces temps héroïques, où les tournages se faisaient presque toujours en direct et dans divers studios… A raconter… pour les amateurs de témoignages "archéologiques" ! Pendant un an, tous les mercredis, mon émission s'appelait "Histoires à quatre pattes" (et mon ami René Hausman venait y dessiner, à "main levée" des dessins d'animaux !) L'année suivante, "Histoires à quatre pattes" a cédé la place à "Mes Amis dans le Monde" , également tous les mercredis, avec Charles Degotte comme dessinateur et toujours l'accompagnement musical de José Thomas", ajoute Renée Fuks.

Renée Fuks a également travaillé sur le projet "Rayon X", une émission touristique d'un nouveau genre.

Après sa carrière télévisuelle, Renée Fuks a créé le Théâtre Tournesol et a participé à la création du "Village du libre" de Redu.

Renée Fuks résidait à Koekelberg.

Les funérailles de Renée Fuks auront lieu ce vendredi en la Basilique Notre-Dame de Basse- Wavre.