René Follet, un illustrateur humaniste au service du scoutisme

follet - © chbs

René Follet, c’était un homme dont l’humilité était sans apprêt, un artiste qui m’a dit un jour ne rien regretter, qu’il avait eu les honneurs qu’il méritait, et qu’il n’en méritait pas plus, et que c’était bien comme ça… Un homme droit, souriant, accueillant. Un artiste que tous ses pairs admiraient sans réserve, pour son talent, pour l’évidence de ses couleurs comme de ses traits, de ses regards dessinés comme des mouvements construits à même les pages de ses albums. Mais c’était aussi un des plus grands illustrateurs du vingtième siècle, sans aucun doute, et son ami Emmanuel Lepage l’a bien compris, lui qui lui a ouvert les pages de plusieurs de ses albums.