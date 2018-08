Rencontre avec Typh Barrow qui rejoint l'équipe du jury de The Voice

La chanteuse bruxelloise Typh Barrow rejoint l'équipe de l'émission musicale de la RTBF "The Voice" pour sa huitième saison, en tant que coach, annonce le service public mercredi. Elle remplace BJ Scott, qui était présente depuis la première saison du télé-crochet.

Les autres membres du jury ne changent pas, Elle a accepté d’endosser le rôle tant convoité aux côtés de Vitaa, Matthew Irons et Slimane. .

L'an dernier, c'est Valentine Brognion qui avait remporté la saison 7, repartant avec un chèque de 7.000 euros à utiliser pour du matériel musical et avec un contrat chez Universal en poche. The Voice se déroule en plusieurs étapes avec tout d'abord les "blinds", des auditions à l'aveugle lors desquelles les candidats chantent alors que les membres du jury leur tournent le dos. Chaque coach construit son équipe et départage ensuite ses "talents" lors des Duels.

Les heureux gagnants accèdent ensuite aux "Live", des émissions en direct.



Typh Barrow, tu te lances dans la grande aventure The Voice Belgique... Quelles sont les raisons qui t’ont poussée à accepter ce nouveau rôle dans ta vie ?

Une des raisons, ça a été que j’ai eu la chance d’être invitée par BJ Scott en tant que co-coach lors de la saison 5 et pour le peu que j’y ai mis les pieds, j’ai trouvé que c’était une aventure humaine et musicale assez incroyable. Quand ils m’ont proposé officiellement de devenir coach, ça m’a fait super plaisir parce que j’en avais déjà eu une super expérience.

Quel genre de coach vas-tu être ?

Ça va être un petit peu une découverte pour moi. En tout cas que je peux déjà dire que je serai une coach motivante, à l’écoute et inspirée. J’espère pouvoir communiquer plein de bonnes énergies aux Talents, pouvoir leur communiquer ce que j’ai moi-même appris de mon côté, les aider à révéler tout leur potentiel et à pouvoir exprimer tout ce qu’ils ont envie de pouvoir exprimer.

Qu’est-ce que tu rechercheras en particulier chez un Talent ?

Je chercherai avant tout des voix qui me communiquent quelque chose. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas un type de voix en particulier qui me séduira. Je n’aurai pas besoin non plus qu’un Talent fasse l’étendue du piano avec sa voix ou fasse de grandes pirouettes… Justement, j’ai plutôt tendance à être sur la réserve par rapport à ça. J’ai surtout besoin d’une voix qui me communique des émotions, qui me procure quelque chose et qui me dresse les poils. Parfois, ça n’a pas besoin d’être des chanteurs avec des années de métier. En fait la voix, c’est le reflet de l’âme et j’ai besoin d’être touchée.

Peu importe le style du Talent ? Un Talent d’un tout autre style que toi peut te séduire ?

Oui bien sûr ! De toute façon, j’ai quand même une formation qui est très diverse et des influences musicales qui sont très variées : j’ai commencé par le classique, puis je suis passée au jazz au Conservatoire, là je fais plutôt de la pop… J’ai écouté aussi beaucoup de soul, beaucoup de hip-hop… Je pense que c’est la diversité qui fait la richesse. Je crois que c’est aussi ce que le public a envie d’entendre et d’écouter. J’espère avoir une équipe la plus colorée et la plus diverse possible avec des voix en tout genre. Plus la voix est particulière, plus elle me touchera, peu importe son spectre vocal.

Tu as des appréhensions pour cette toute première saison en tant que coach ?

Evidemment ! C’est quand même une grande aventure. Je me retrouve aussi aux côtés d’artistes que j’aime beaucoup, que j’écoute et qui ont déjà une certaine expérience dans The Voice que je n’ai pas. Donc il y a forcément une petite appréhension par rapport à ça. Il y a aussi l’envie de bien faire et de pouvoir répondre aux attentes des candidats. Je sais que, pour avoir monté les échelons petit à petit dans ce métier, les candidats arrivent avec beaucoup d’espoir et beaucoup de rêves, il faut pouvoir les accompagner là-dedans. Tout ça va être une grande aventure pour moi.

Un petit mot sur tes futurs collègues coachs ?

J’ai déjà rencontré Matthew et je trouve que c’est un super mec en plus d’être un super artiste et super musicien. Il a un talent fou. Slimane et Vitaa, je ne les ai encore jamais rencontrés en vrai mais j’ai eu l’occasion de suivre leur aventure à The Voice l’année passée et je les ai trouvés super sympas. Je me réjouis de les rencontrer et de passer cette aventure à leurs côtés

Tu vas combler le fauteuil vide laissé par BJ Scott. C’est une chanteuse dont tu es proche avec laquelle tu partages un duo sur ton album et pour laquelle tu avais été co-coach, qu’est-ce que ça te fait de lui succéder ?

C’est une grande pression ! BJ, c’est quand même la figure emblématique de The Voice. Quand je pense à The Voice Belgique, je pense immédiatement à BJ Scott. On en a un peu discuté toutes les deux et elle est hyper contente que la RTBF m’ait choisie pour endosser ce rôle. Je suis touchée qu’elle soit aussi contente, qu’elle soit heureuse, qu’elle me voit bien là-dedans et qu’elle me soutienne. BJ, c’est ma grande copine : on est en contact tout le temps, on s’invite l’une l’autre sur scène, elle m’avait proposé de me filer un petit coup de main pour les chœurs de mon album et finalement ça s’est transformé en un duo à l’image de notre complicité. J’espère de tout mon cœur faire ça bien. Je vais faire de mon mieux avec ma personnalité, mais je n’ai pas du tout l’intention d’essayer de la remplacer. Pour moi, personne ne lui arrive à la cheville.

Elle t’a donné des conseils ?

C’est un petit peu tôt mais elle m’a dit de rester moi-même et de m’éclater. C’est mignon parce que quand elle m’avait invitée en tant que co-coach, je m’étais demandé : " Pourquoi moi ? " et c’est chouette de voir toute la confiance qu’elle a en moi. Ça me touche beaucoup. Je vais me laisser inspirer par tout ce qu’elle a donné à cette émission.

Enfin, tu suivais régulièrement les précédentes saisons de The Voice Belgique ?

Oui bien sûr. J’ai suivi énormément The Voice, tant en Belgique qu’en France. C’est un programme que je trouve fascinant et c’est l’occasion de découvrir plein de nouveaux talents. Je trouve qu’en plus en Belgique, il y a une dimension assez familiale et chaleureuse qu’on ne trouve pas en France, par exemple. Je sens aussi que, comme je suis quelqu’un de très passionnée, je risque de m’attacher pas mal aux Talents de mon équipe.