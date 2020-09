Réforme de l'Académie des César : Polanski fait de la résistance

Si la parité est maintenant respectée, on peut mentionner que les membres historiques de l’Association pour la Promotion du Cinéma sont toujours là. Ils sont 18. Et un nom a très vite sauté aux yeux et fait bondir sur les plateaux et radios français : Roman Polanski.

Béatrice Dalle n’en revient pas. Un "vent du changement" bien amer aussi pour Andréa Bescond, l’auteure des "Chatouilles" (pièce de théâtre puis long-métrage salué où il était question de pédocriminalité). Dans un message publié sur Instagram, elle y fait part de son étonnement (ainsi que celui de son époux, le comédien et metteur en scène Eric Métayer). Et de finir par un NON !!!! en lettres capitales.

Membres à vie, très bien, mais seulement s’ils le souhaitent. Car Polanski et Langmann ont eu le choix. La direction – par intérim — des César leur a en effet démandé de le stipuler par lettre. Plus de la moitié des prétendants ont rejeté l’invitation. Polanski lui, a répondu par la positive.

Mais que vient faire le réalisateur du Pianiste, de Rosemary’s Baby et de Chinatown dans cette nouvelle assemblée ? (ainsi que celui du producteur Thomas Langmann, lui aussi dans l’œil du cyclone puisque condamné en 2019 pour harcèlement envers sa compagne). Etant considérés comme "membres historiques", Polanski – et qui a souhaité y rester – et Langmann n’ont donc pas été "élus". Contrairement aux autres, qui sont partis pour quatre ans, ceux-ci sont le sont ad vitam aeternam. – Ce privilège est possible grâce au fait que ces personnalités ont eu un Oscar, parce qu’elles aient été présidentes de l’association ou par cooptation -.

Quel impact ?

L’affaire n’est cependant pas forcément pliée pour Roman Polanski. Car les règles de sélection et les statuts pourraient être remis en question par le nouveau conseil d’administration et la nouvelle direction. Bientôt, 21 femmes et 21 hommes feront partie du conseil d’administration flambant neuf. Il sera bien vite accompagné d’une nouvelle présidence et vice-présidence. Le ticket, composé d’un homme et d’une femme, devrait être effectif fin du mois, comme on l’explique sur France Inter. Ces personnalités pourraient très bien changer les choses en vue de la prochaine édition des César. Et vu le tollé actuel, gageons que le sujet soit en tout cas soulevé…

Parité

La parité arrive donc petit à petit à tous les échelons de l’organisation. Enfin presque… Car quand on y regarde de plus près, sur les 182 représentants de l’assemblée générale fraîchement élus – répartis en 21 branches professionnelles – on compte 98 hommes. Et le César de la faute est remis aux… fameux "membres historiques". Dans le groupe des 18, seulement deux femmes au compteur. Ce qui explique donc cette "non-parité" quand on compte ces personnalités dans l’ensemble de l’assemblée.

Un reliquat de "l’ancien monde" qui sera peut-être remis en question bientôt quand le pouvoir aura véritablement changé de mains dans la prestigieuse association. Et à ce moment, pour la direction des César, l'occasion de franchir définitivement le Rubicon ?