Record de fréquentation pour l'édition 2019 du Dour Festival avec 251.000 spectateurs

A quelques heures des derniers concerts, les organisateurs du festival de Dour affichaient le sourire dimanche après-midi. "La 31e édition se referme sur un nouveau record de fréquentation avec plus de 251.000 visiteurs cumulés sur les cinq jours", se sont-ils félicités.

Cypress Hill, Orelsan, Roméo Elvis, Laurent Garnier, Mr. Oizo... L'affiche du festival hennuyer, toujours aussi riche de valeurs sûres et de découvertes, continue de séduire. Plus de 251.000 fêtards et mélomanes ont arpenté la plaine sur les cinq jours, avec un pic samedi à 53.000 festivaliers.

Les différents campings ont attiré 40.000 campeurs.

Le précédent record de 242.000 visiteurs avait été battu en 2017, alors que le festival se déroulait encore sur la plaine de la Machine à Feu.