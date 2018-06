Réactions en chaîne après l'arrestation des journalistes de la RTBF au centre fermé de Steenokkerzeel

Ahmed Laaouej, chef du groupe PS à la Chambre des représentants, demande une "réaction immédiate et des explications sans détour".

Ils ont été libérés depuis, mais les réactions sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé, et notamment les réactions politiques.

La police a procédé mercredi à l'interpellation de militants du collectif #NotInMyName qui menaient une action au centre fermé 127 bis pour demandeurs d'asile de Steenokkerzeel. Parmi les personnes interpellées, se trouvaient deux journalistes de la RTBF et trois de leurs techniciens : Himad Messoudi, Julien Vlassenbroeck, Guy Talin, Marc Florent et Jérémy Boisseau.

Si ces faits se confirment, l’entrave à la liberté de la presse par l’arrestation du journaliste @Himad Messoudi est inadmissible ! @CharlesMichel nous attendons une réaction immédiate et des explications sans détour ! #démocratie https://t.co/V0QlYaK0ET

L'arrestation du journaliste #rtbf @Himad devant centre fermé est une entrave grave à la démocratie et liberté de presse. Le premier ministre @CharlesMichel doit réagir immédiatement. #democratie

Il a également ajouté un peu plus tard: "Jan Jambon ayant refusé de répondre en Commission de l’Interieur sur l’arrestation du journaliste @ Himad Messoudi, nous interrogerons donc @ CharlesMichel demain en séance plénière. @ pslachambre "

"Stay Strong"

L'association des journalistes professionnels (AJP) a elle aussi réagi et annoncé sur Twitter "suivre de près cette affaire" et précisé qu'elle interpellera à ce sujet le Premier ministre Charles Michel et le ministre de l'Intérieur Jan Jambon.