RDC : un journaliste congolais assassiné au Nord-Kivu

Un journaliste congolais et animateur d'une radio locale a été assassiné par des inconnus dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a-t-on appris lundi de sources concordantes. Barthélemy Kubanabandu Changamuka, 23 ans, a été tué dans la nuit de dimanche à lundi par deux hommes armés non identifiés dans la localité de Kitshanga, dans la province du Nord-Kivu, a annoncé l'ONG congolaise Journaliste en danger (JED).

Le journaliste a été tué de huit balles tirées à bout portant alors qu'il était dans l'enclos de son domicile. "Les assaillants ont seulement pris son téléphone portable avant de prendre fuite", a précisé JED.

L'information a été confirmée à l'AFP par un collègue de la victime, et la section locale de l'Union nationale de la presse du Congo (UNPC), principale organisation professionnelle des médias dans le pays.

M. Kubanabandu était journaliste à la Radio Communautaire de Kitshanga (Coraki FM), dans le territoire du Masisi, où il animait une émission intitulée "Sécurité alimentaire", toujours selon JED.

"Il venait de présenter à 19 heures son émission consacrée à l'obésité alimentaire". De retour à son domicile avec un ami, "ils ont vu surgir deux personnes armées" dans la parcelle. Son ami "a réussi à se sauver en courant dans la maison, tandis que Barthélémy Kubanabandu a été" touché de huit balles, et "a immédiatement succombé à ses blessures".

Cité par JED, le témoin et ami de la victime a affirmé "avoir l'impression" que M. Kubanabandu "était filé par ces hommes armés" et qu'il était "donc ciblé".

Ce nouveau meurtre de journaliste porte à seize, le nombre des professionnels des médias congolais tués au cours des deux dernières décennies dans le pays.