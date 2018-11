Rammstein de retour ?

Depuis hier, des logos Rammstein sont apparus dans plusieurs villes belges et à l'étranger. Sur les murs de Gand, Anvers et Bruxelles mais aussi en Russie comme à Moscou sont apparues des projections avec le nom du groupe. Une campagne de teasing qui fait penser que le groupe allemand prépare quelque chose. Mais quoi ? Plusieurs hypothèses sont possibles.

Mais de quoi s'agirait-il? Le dernier album Liebe ist für alle da est sorti il y a 10 ans et on sait déjà que le groupe prépare un nouvel album. Celui-ci est normalement prévu pour le printemps 2019, mais ces projections annonceraient-elles une nouvelle date plus proche?

Bien entendu, ces projections pourraient également être l'indice de l'annonce d'une tournée l'année prochaine. A part une apparition au Nouvel An au Mexique - où des rumeurs indiquent que le groupe pourrait jouer de nouveaux morceaux - rien d'autre n'est encore prévu. Si vous ne les avez jamais vus en concert, nous pouvons vous confirmer que le groupe ménage toujours avec brio ses entrées. Un nouvel album et une tournée en 2019 pourraient clairement réjouir les fans.

Mais pour le moment, nous ne pouvons qu'attendre que Rammstein lève le mystère sur ces projections chez nous, et également suivre de près le #gebtfeinacht sur Twitter pour connaître toutes les infos en temps réel.