Radium Girls : BD, Histoire et Féminisme

Pas de fiction, aujourd’hui, dans cette rubrique consacrée au neuvième art, mais un sujet qui reste d’actualité, celui du progrès et de celles et ceux qui en sont les victimes…

radium girls - © glénat

Nous sommes en 1918, aux Etats-Unis. Six femmes travaillent côte à côte dans une usine dont les produits remportent un énorme succès commercial. Ce sont des montres dont les chiffres sont visibles dans le noir. Leur boulot est simple : peindre ces cadrans de montres, leurs chiffres, avec une peinture miraculeuse. Avec trois gestes successifs, toujours les mêmes : Lip (lécher le pinceau), Dip (prendre de la peinture), Paint (peindre).

Seulement, cette peinture extraordinaire est issue de recherches scientifiques d’une certaine Madame Curie, de l‘autre côté de l’Atlantique. C’est une peinture à base de radium. Et si le surnom qu’on donne à ces six collègues, ces six amies les font rire (Ghost Girls – les filles fantômes), parce qu’elles sont lumineuses dans le soir, ces rires vont, au fil du temps s’étrangler. Elles seront alors les Radium Girls, six femmes sachant que la mort les attend et attaquant en justice la firme qui les a condamnées en connaissance de cause.