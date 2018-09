Rachid Taha: retour en vidéo sur la carrière d'un symbole de l'intégration et de la tolérance

Nous sommes le 18 septembre 1958 à Oran en Algérie, un des futurs rois du raï et du chaâbi vient tout juste de naître. Il se prénomme Rachid Taha. Avec sa famille, il quitte dix ans plus tard son pays natal pour rejoindre la France, l’Alsace plus précisément et puis les Vosges. Réputé turbulent, il passe une bonne partie de sa scolarité dans une institution religieuse où il apprend l’arabe, notamment au travers de la chanson. A l’époque, le jeune Rachid découvre le racisme et la difficulté d’intégration.

Après avoir sillonné la France pour vendre des ouvrages de littérature française, Rachid Taha retrouve ses parents, qui se sont entre-temps installés à Lyon. Dès 1981, il entre à l’usine et va faire la connaissance de Mohammed et Moktar. Avec eux, il commence à chanter et ensemble, ils créent le groupe rock Carte de séjour.