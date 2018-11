Quinze films en compétition au Festival international du film de Bruxelles

Quinze films seront présentés en compétition lors de la 4e édition du Festival international du film de Bruxelles (FIFB), qui débute ce dimanche et se déroulera jusqu'au 23 novembre au Brussels 44 Center (Passage 44) en plein coeur de la capitale. Douze films concourront ainsi en compétition internationale (six longs et six courts métrages) et trois autres en compétition "Documentaire".

Rie Rasmussen, actrice danoise connue pour son rôle dans "Angel-A" de Luc Besson, présidera le jury international, tandis que le réalisateur belge Jérôme le Maire occupera la même fonction au sein du jury documentaire. L'événement cinématographique aura par ailleurs pour marraine l'actrice française Florence Thomassin.

Cette année encore, le festival proposera "une affiche éclectique qui mettra en lumière le cinéma belge et européen mais également le cinéma issu de contrées plus lointaines, comme le Koweït", expliquent les organisateurs. Un focus spécial sur le pays du Golfe est ainsi prévu le 21 novembre.

Le court métrage bruxellois "Rendez-vous Mè Dieu" de Kevin Van Doorslaer, déjà sélectionné au Short Film Corner à Cannes en mai dernier et dans plusieurs autres festivals (Albuquerque, Nice, Beyrouth et Miami), sera présenté en ouverture, de même que le long métrage belgo-néerlandais "Rafaël" de Ben Sombogaart.

En parallèle, une série d'activités liées au 7e art seront organisées, à savoir un Jobs Cinema Day, salon dédié aux métiers du cinéma, un Media Day, qui donnera notamment la parole aux femmes du jury interational qui témoigneront de leur expérience, ainsi qu'un Kid's Day pour les plus jeunes.

Un hommage sera par ailleurs rendu comme chaque année à une personnalité ayant marqué le cinéma. Le choix des organisateurs s'est cette fois porté sur Vittorio Storaro, "un maestro de la photographie cinématographique largement reconnu pour son travail dans de nombreux films classiques tels que 'Le Conformiste', 'Apocalypse Now' et 'Le Dernier Empereur'".