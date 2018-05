Qui sont les principaux invités du mariage de Meghan et Harry?

Quelque 600 personnes ont été invitées au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, samedi à Windsor, près de Londres. Entre membres de la famille royale, amies, dignitaires et stars, les principaux invités:

Elizabeth II

La grand-mère du prince Harry, âgée de 92 ans, règne depuis 1952. Très appréciée de ses sujets, la doyenne des têtes couronnées a traversé les âges sans jamais faillir à son devoir de souveraine. Elle est, pour nombre de Britanniques, un symbole de stabilité dans un monde en perpétuelle évolution.

Le prince Charles

Le père de Harry, âgé de 69 ans, a passé sa vie à se préparer à devenir roi. Son mariage de "conte de fées" avec Diana a tourné au cauchemar. Ses dadas sont l'environnement et l'architecture. Le prince de Galles dirige aussi une association caritative, The Prince's Trust. Il a été appelé à la rescousse pour remplacer le père de Meghan, malade, et la conduire à l'autel.

Camilla, duchesse de Cornouailles

La belle-mère de Harry, âgée de 70 ans, est l'ancienne maîtresse du prince Charles, qu'elle a épousé en 2005. Discrète, elle utilise un des titres de moindre importance de son époux et devrait devenir princesse consort lorsque Charles accèdera au trône.

Le prince Philip

Connu pour ses blagues politiquement incorrectes, et parfois de très mauvais goût, le duc d'Edimbourg, grand-père de Harry, seconde solidement son épouse Elizabeth II depuis plus d'un demi-siècle. A 96 ans, il se remet encore d'une opération à la hanche. Il avait pris sa retraite de ses fonctions officielles à l'été 2017.

Le prince William

Le frère aîné de Harry, 35 ans, sera le témoin de Harry, comme ce dernier l'avait été pour lui lors de son mariage avec Catherine Middleton en 2011. Deuxième dans l'ordre de succession au trône, il a abandonné l'an dernier son métier de pilote d'hélicoptère-ambulance pour se consacrer pleinement à son rôle de prince. Il est depuis fin avril père d'un petit Louis, son troisième enfant.

Doria Ragland

La mère de Meghan est une professeure de yoga âgée de 61 ans, descendante d'esclaves et porte des dreadlocks. Meghan la qualifie d'"esprit libre". Elle a rencontré le père de Meghan alors qu'elle travaillait comme maquilleuse pour la télévision. Elle a couru le marathon de Los Angeles en 2017.

Acteurs et stars

Parick Adams fut le mari de Meghan dans la série télévisée "Suits: avocats sur mesure" qui fit sa célébrité : avec Sarah Rafferty et Gabriel Macht, il devrait faire partie des acteurs de la série figurant parmi les invités, selon les médias britanniques. Sont également présents: l'acteur George Clooney, la joueuse de tennis Serena Williams le footballeur David Beckham et sa femme la styliste Victoria.