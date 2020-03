"Questions en prime": toutes vos interrogations sur le Coronavirus

A crise exceptionnelle, émission exceptionnelle.

Chaque jour, du lundi au vendredi, vers 20h05 à la suite du JT de 19h30, La Une vous propose "Questions en prime". Aux commandes ce nouveau rendez-vous : Sacha Daout. Il compilera, pendant une vingtaine de minutes, les questions que vous vous posez le plus au quotidien.

La situation évolue de jour en jour, voire d’heure en heure. Et cela impacte, évidemment, de plus en plus, notre vie, nos gestes, nos comportements. Ce rendez-vous sera donc l’occasion de poser vos questions. Nos experts seront là pour vous répondre. Pas de fake news, pas de rumeurs ! Des faits, rien que des faits pour vous permettre de bien comprendre l’évolution de cette crise sanitaire.

Pour poser vos questions, une seule adresse : infos@rtbf.be

"Questions en prime", tous les jours du lundi au vendredi, après le JT de 19h30.