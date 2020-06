Questions en prime : ce soir c’est la dernière !

L’émission Questions en prime est née précipitamment afin de répondre aux interrogations de la population belge dans un début de crise intense.

Epidémiologistes, infectiologues, pédiatres, psychologues, acteurs de terrain, professeurs, membres de la task force et personnages politiques se sont succédé tour à tour durant plus de 3 mois sur notre plateau pour décortiquer l’actualité et répondre à vos questions. Après 60 éditions et des audiences fortes (560 000 en moyenne et des pics allant jusqu’à 800 000), Questions en prime vous donne une toute dernière fois la parole ce soir, à l’occasion d’une émission spéciale.

Nous allons particulièrement nous intéresser à vos impressions, votre ressenti à chacune des étapes de la crise.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué durant cette période de crise ?

La mise en quarantaine après les retours de vacances, la saga des masques, le testing, le tracing, les étapes du déconfinement. Quel évènement vous a particulièrement marqué ? Etes-vous satisfait de la gestion de cette crise ? A l’occasion des conseils nationaux de sécurité, quels sont les discours qui vous ont réjoui ou révolté ? Selon vous, quel regard les médias ont-ils porté sur la pandémie Covid-19 ?

L’émission Questions en prime vous a-t-elle permis d’y voir plus clair sur certains nœuds de la crise ? Une émission qui vous donne la parole est-elle selon vous impérative ?

Nous attendons vos remarques, vos souvenirs marquants et vos réflexions à l’adresse suivante : infos@rtbf.be