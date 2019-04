Quels personnages de Game of Thrones devraient être poursuivis pour crimes de guerre ?

La huitième saison de Game of Thrones arrive à grand pas. Ce dimanche, HBO diffusera le premier épisode de la dernière saison. Pour l’occasion, la Croix-Rouge australienne a analysé chaque épisode des saisons précédentes pour élire le pire criminel de guerre.

Sans grande surprise finalement, c’est Ramsay Bolton qui obtient la médaille d’or, avec 17 violations graves du droit de la guerre à son actif.

Ce psychopathe sadique est bien connu pour avoir torturé, parfois de manière insoutenable, de nombreux personnages, mais aussi pour ses traitements cruels ou inhumains (six infractions), ou encore pour son recours à la violence sexuelle (deux infractions), ce qui comprend la castration de Theon Greyjoy dans la saison 3, un des actes les plus barbares de la série.

« Un excellent moyen d’éducation »

Pendant six semaines, une équipe de volontaires de la Croix-Rouge australienne, tous experts en « droit de la guerre » (droit international humanitaire « DIH »), ont visionné les 7 saisons pour y découvrir les pires crimes de guerre.

« Le Mouvement international de la Croix-Rouge s’efforce chaque jour d’inculquer aux citoyens du monde entier qu’il existe des règles dans la guerre. Un phénomène de la culture populaire comme » Game of Thrones «, une série largement appréciée, est un excellent moyen d’éducation, pour sensibiliser les habitants de pays en paix à l’existence de ces règles, en associant celles-ci à un scénario qu’ils connaissent bien. Car si les règles du DIH sont un moyen essentiel de protéger des vies humaines en temps de guerre, elles peuvent paraître théoriques pour ceux qui vivent dans des pays en paix comme la Belgique », explique Julie Latour, experte en DIH à la Croix-Rouge de Belgique.

103 violations graves du DIH

La deuxième place revient à Daenerys Targaryen avec 15 crimes de guerre. Six impliquent l’utilisation de ses dragons pour brûler ses ennemis. Le DIH n’a évidemment pas grand-chose à dire sur les dragons, mais la Croix-Rouge précise qu’il interdit l’utilisation de moyens et méthodes de guerre qui causent des blessures superflues ou des souffrances inutiles lorsqu’il existe des méthodes moins néfastes. Il interdit également les armes qui sont de nature à frapper indistinctement des combattants et des personnes civiles.

Le troisième pire criminel de guerre est le père de Ramsay Bolton, Roose Bolton, avec un total de huit crimes. Vient ensuite le Roi de la Nuit, qui enfreint le droit international humanitaire dès qu’il transforme un enfant en Marcheur blanc. Plus bas dans la liste, on retrouve aussi Jon Snow avec six crimes de guerre, dont quatre liés à l’utilisation d’enfants soldats. Souvenez-vous, il demande à tous les enfants de plus de 10 ans de s’entraîner pour se battre contre les Marcheurs Blancs car « Winter is coming ».

En résumé, sur les 7 saisons, 103 violations graves du droit international humanitaire ont été commises. Et seulement 21 cas de respect des lois de la guerre ont été observés.

La liste complète :

Ramsay Bolton (17)

Daenerys Targaryen (15)

Roose Bolton (8)

Night King (6)

The Sons of the Harpy (Mereen) (6)

Jon Snow (6)

Euron Greyjoy (5)

Walder Frey (5)

Tywin Lannister (4)

Tyrion Lannister (4)

Joffrey Baratheon (3)

Mance Rayder (3)

Cersei Lannister (3)

Khal Drogo (3)

Jaime Lannister (2)

Catelyn Stark (2)

Sansa Stark (2)

Arya Stark (2)

Theon Greyjoy (2)

Robb Stark (1)

Stannis Baratheon (1)

Yara Greyjoy (1)

Lord Varys (1)

Brienne of Tarth (1)